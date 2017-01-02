Украинских туристов предупредили о возможных сложностях на рейсах в ОАЭ

Граждан Украины, которые планируют поездки в ОАЭ, предупредили о возможности отмены или задержки рейсов в ОАЭ, а также значительном сроке ожидания следующих рейсов.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

"Начиная с 29 декабря 2016 года из-за сложных погодных условий (густой туман) в аэропортах г.Дубай и Шарджа (ОАЭ) было отменено или перенесено большое количество рейсов. По информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, существует высокая вероятность продления в течение ближайших дней сложных погодных условий", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в ОАЭ проинформировало о ситуации в аэропортах страны Мининфраструктуры, аэропорты "Борисполь", "Киев", "Одесса", и представительства авиакомпаний в Украине - "Международные авиалинии Украины", "AirArabia" и "FlyDubai".

Напомним, украинские туристы трое суток находились в транзитной зоне аэропорта города Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов и не могли вернуться в Украину из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.