Помню, был у меня в жизни такой период, когда обращал внимание на посты примерно следующего содержания: "Настоящий мужчина должен......", а дальше целый список того, что он, настоящий мужчина, по мнению автора поста, должен....

Некоторые пункты мне были близки в то время и я кликал перепост\поделиться\лайк. Как-то раз мой друг во время совместного распития кофе спросил меня, думал ли я о том, кто автор тех "жемчужин мысли" с фото известных актёров, политических деятелей или просто брутальных, бородатых дядек, иногда с оружием. Вопрос застал меня врасплох... Ведь действительно, я тупил и принимал за аксиому то, что было написано в посте. Серое вещество внутри головушки не напрягалось, а констатировало факт...

Прошло время, несколько лет, много чего произошло, многое поменялось во мне и только недавно, ещё раз наткнувшись в сети на аналогичный пост, я вспомнил вопрос моего друга...

Мужчина и тем более настоящий, по моему мнению, в первую очередь, должен осознать и признать себя оным, то, что он вкладывает в это понятие, выделяет его на общем фоне безликих существ мужского пола. Внутренний мир настоящего воина прост и незамысловат, от того и его внутренний свет ничто не заслоняет, свет который есть в каждом, без мишуры и гирлянд.

По моему твёрдому убеждению, именно этим светом и стоит делиться, делиться с родными, с любимой, с сыном, с родными, близкими и друзьями. Чем больше отдал, тем больше его в тебе...

Парадокс, на наш недалёкий разум данный факт не налазит в принципе, но факт есть факт.