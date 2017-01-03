На протяжении последних двух лет Апелляционный суд Николаевской области покинуло 17 судей

В течении 2015-2016 годов Апелляционный суд Николаевской области покинуло 17 судей.

Об этом свидетельствует ответ на информационный запрос «Преступности.НЕТ».

Так, в информационном запросе редакция задала ряд вопросов: «Сколько судей работает в суде, кто из них является следственным судьей?», «Кто из судей не может принимать решения, в связи с утратой срока назначения на должность (ждет окончания процедуры согласования на бессрочное назначение после первых пяти лет судейства или по другим обстоятельствам)?», «Кто из судей был отправлен в отставку в течении 2015-1016 годов?».

Из ответа следует, что в Апелляционном суде Николаевской области работает 34 судьи, четверо из которых - следственные (судьи суда первой инстанции, к полномочиям которого относится осуществление в порядке, предусмотренном УПК, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве). Все судьи назначены бессрочно и могут принимать решения.

При этом за последние два года, и Апелляционного суда Николаевской области ушли 17 судей: одного судью перевели в апелляционный суд Киева, а остальные 16 подали в отставку.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что штат большинства судебных учреждений Николаевской области недоукомплектован