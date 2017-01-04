Во Франции приняли закон, запрещающий беспокоить работников в нерабочее время

Во Франции вступил в силу закон, позволяющий работникам игнорировать электронную переписку по работе в нерабочие часы.

Об этом сообщает «Euronews».

Цель введения закона – преодолеть негативные последствия для здоровья и частной жизни людей, которые «всегда на связи» и не могут расслабиться даже после работы, в выходные или в отпуске. Технологическое развитие способствовал тому, что граница между офисными и свободными часами практически стерлась, хотя официально во Франции один из самых коротких в Европе рабочих недель – 35 часов.

Опрос компании Eléas продемонстрировал, что 60% работников выступали за принятие закона о регулировании коммуникаций по работе. В том же опросе выяснилось, что 37% работников остаются «на связи» и вне рабочих часов. Этот закон стал частью пакета непопулярных реформ, предложенных правительством – он единственный не вызвал протесты работников. Согласно нему, каждая компания, где работает 50 и более человек должна принять меры для регулирования коммуникаций, чтобы обеспечить справедливый баланс между работой и отдыхом. Правда, критики говорят, что в законе не прописаны потенциальные штрафы или другие меры наказания компаний, которые не воплотят его в жизнь.

Французы – не первые, кто прибегает к подобному шагу. Например, подобные системы существуют в Германии на уровне различных компаний. В частности, если отправить мейл работнику фирмы «Даймлер», который находится в отпуске, можно получить примерно такой ответ:

«Извините, я отдыхаю и не могу прочитать сообщение. Оно будет автоматически удалено. Если же хотите, чтобы я его прочитал/прочитала, пришлите его снова .... числа, когда я выйду из отпуска».

В компании «Фольксваген» пошли еще дальше: там внутренние серверы прекращают принимать сообщения в адрес работника через полчаса после того, как официально завершается его рабочий день, а включаются снова за полчаса до начала следующей смены.