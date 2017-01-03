Китай запустил первый прямой товарный поезд в Великобританию, протяженность маршрута которого составляет 12 тысяч километров, а продолжительность путешествия - 18 дней.

Об этом сообщает radio24.ua.

Поезд отправляется из города Иу в восточной провинции Чжэцзян и направляется в Лондон. По пути в Великобританию поезд будет проезжать по территориям Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии и Франции.

Как уточняет Китайское правительственное агентство Синьхуа со ссылкой на Центр транспортных стратегий, протяженность маршрута составляет 12 тысяч километров, а продолжительность путешествия - 18 дней.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Украина подписала договор о кредите на 300 миллионов евро на модернизацию ж/д путей на Николаевщине.