В Первомайске над домом культуры в честь дня рождения Бандеры подняли красно-черные флаги

Первомайские националисты в честь дня рождения Степана Бандеры 1 января подняли над городским домом культуры красно-черные флаги.

Об этом сообщает местный сайт «05161».

«И если во многих украинских городах в первый день нового года состоялось факельное шествие, то в Первомайске патриоты подошли к празднованию довольно креативно – подняли два боевых красно-черных флага над центральной частью города. В акции приняли участие члены движения ДІЯ, «Правого Сектора» и волонтеры «Майдан Південь», - пишет издание.