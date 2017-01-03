В Первомайске над домом культуры в честь дня рождения Бандеры подняли красно-черные флаги

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Первомайские националисты в честь дня рождения Степана Бандеры 1 января подняли над городским домом культуры красно-черные флаги.

Об этом сообщает местный сайт «05161».

«И если во многих украинских городах в первый день нового года состоялось факельное шествие, то в Первомайске патриоты подошли к празднованию довольно креативно – подняли два боевых красно-черных флага над центральной частью города. В акции приняли участие члены движения ДІЯ, «Правого Сектора» и волонтеры «Майдан Південь», - пишет издание. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве «свободовцы» повесили красно-черный флаг ОУН-УПА над зданием Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Вадим Богданов

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русскийобщество