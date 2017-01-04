«За такие вещи нужно очень жестко наказывать!» - глава Центральной ГНИ о провокации «Дорожного контроля Николаев»

Дмитрий Прокофьев Инцидент с участием представителей «Дорожного контроля Николаев» и патрульной полиции является подлой провокацией, за которую нужно «очень жестко наказывать».

Об этом на своей странице в «Facebook» написал глава Центральной Государственной налоговой инспекции Николаева Дмитрий Прокофьев.

Напомним, что в Николаеве 2 января несколько представителей организации «Дорожный контроль Николаев» (ДКН) заблокировали автомобиль патрульных и спровоцировали конфликт. Участники ДКН препятствовали патрульным выполнять их служебные обязанности и пытались выставить случившееся, как-будто "полицейские избили журналистов".

«За такие вещи нужно очень жестко наказывать! Посмотрел, какой беспредел и провокацию сегодня устроили представители «Дорожного контроля», просто нет слов! Просто противно! Все мы думали, что эта, так сказать «общественная организация», создавалась для других целей. Друзья и после этого мы хотим нормальную полицию, нормальную страну, нормальное общество? Давайте представим такую ситуацию в Америке или Европе и реакцию полиции? Эти, блин, моральные уроды лежали бы мордой в асфальт в наручниках, это минимум! И общество было бы на стороне полиции, а не ставили бы лайки в «Фейсбук» этим общественникам-«журналистам». Да, жесткости и профессионализма нашей полиции не хватает, ребят реально жалко, и закон, к сожалению, очень ограничивает их поведение в подобных ситуациях, но мы верим, что это вопрос времени! А то, что мы сегодня увидели – подлая провокация, за которую надо очень жестко наказывать!» - написал Прокофьев.