Николаев готовится к стихии: водителей просят не парковаться вдоль дорог, а владельцев кафе – пускать людей погреться

Все администрации районов Николаева готовы расчищать дороги и тротуары от снега и посыпать их солью, а в больницах города будет увеличено вдвое количество дежурных врачей на период ухудшения погодных условий.

Об этом стало известно сегодня, 4 января, во время совещания в мэрии, в котором приняли участие руководители всех городских служб, передает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

«Встречать непогоду, которую синоптики обещают на рождественские праздники, городские власти будут во всеоружии», - заверили в пресс-службе мэрии.

Главы администрации районов отчитались о том, что договоры на уборку снега заключены, соль для посыпки тротуаров закуплена, а в Центральном районе для очистки дорог от снега будут использовать противогололедный реагент «Бишофит». Утвержден план-график уборки магистральных улиц.

«Дороги к важным объектам, как больницы, родильные дома и хлебозавод, будут расчищены в первую очередь», - сообщили в мэрии.

Как заверила Лариса Дергунова, начальник управления здравоохранения, количество дежурных врачей в больницах на время стихии будет увеличено вдвое.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, обратился к автомобилистам с просьбой без надобности не выезжать, автомобили не парковать вдоль обочин дорог, чтобы дорожные службы могли беспрепятственно выполнять снегоочистительные работы.

«Николаевцы, будьте милосердны к ближним! Не отказывайте горожанам в возможности погреться в кафе, магазинах и других общественных местах!», - обратились к горожанам в мэрии Николаева.

Напомним, как уже сообщалось, в Николаеве на Рождество ожидается снегопад, метель и мороз до минус 17.