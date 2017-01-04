Мэрия Николаева опубликовала список пунктов обогрева, питания и выдачи еды: просят направлять туда бездомных

На время сильных морозов, которые прогнозируют в Николаеве в ближайшие дни, в городе будет работать несколько пунктов обогрева.
Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.
«Уважаемые граждане! Напоминаем, что в городе круглосуточно открыт пункт обогрева и ночлега. В связи с понижением температуры воздуха просим способствовать направлению граждан без определенного места жительства по адресу проспект Мира, 2-А (в помещении бомбоубежища у дома быта «Юбилейный»)», - сообщили в учреждении.
Кроме того, для недопущения гибели людей от переохлаждения в Николаеве продолжают действовать пункты помощи:
ЦЕНТР реинтеграции бездомных граждан, ул. Круговая, 47, т.56-06-92, 56-11-08, (Трамвай № 6, ул. 3 Линия; троллейбус № 5 ул. Строителей (конечная остановка)
Пункт обогрева и ночлега для бездомных граждан, проспект Мира, 2-А (Бомбоубежище возле дома быта «Юбилейный»), трамвай № 6,7, ост. рынок «Колос», троллейбус № 2 ост. «Строителей»
Пункты горячего питания и выдачи одежды:
Заводской район: ул. Кузнецкая, 1, тел. 47-71-22;
Ингульский район: ул. 12 Продольная, 50-А, тел. 21-20-48; ул. Круговая, 47, тел. 56-06-92 (центр реинтеграции бездомных граждан);
Корабельный район: ул. Металлургов, 8, тел. 64-59-98;
Центральный район: ул. Шевченко, 19-А, тел. 47-59-93.
Помимо этого, в Главном управлении Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Николаевской области опубликовали список стационарных пунктов обогрева в районах Николаевской области.
Как уже сообщалось, в связи с выходом южного циклона 6-8 января 2017 года на территории Николаевской области ожидаются резкие изменения погодных условий: сильный снег, сильная метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 17-22 м/с, местами 25 м/с. В течение суток 6 января снижение температуры до 7-12 ° мороза, 7-8 января снижение температуры ночью до 14-19 ° мороза, днем до 10-15 ° мороза. 9-10 января сохранится холодная погода, осадки и явления ослабеют и прекратятся.
Напомним также, что в мэрии Николаева на время стихии с 6 января попросили водителей не парковаться вдоль дорог, а владельцев кафе – пускать людей погреться