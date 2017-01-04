Мэрия Николаева опубликовала список пунктов обогрева, питания и выдачи еды: просят направлять туда бездомных

На время сильных морозов, которые прогнозируют в Николаеве в ближайшие дни, в городе будет работать несколько пунктов обогрева.

Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.

«Уважаемые граждане! Напоминаем, что в городе круглосуточно открыт пункт обогрева и ночлега. В связи с понижением температуры воздуха просим способствовать направлению граждан без определенного места жительства по адресу проспект Мира, 2-А (в помещении бомбоубежища у дома быта «Юбилейный»)», - сообщили в учреждении.

Кроме того, для недопущения гибели людей от переохлаждения в Николаеве продолжают действовать пункты помощи:

ЦЕНТР реинтеграции бездомных граждан, ул. Круговая, 47, т.56-06-92, 56-11-08, (Трамвай № 6, ул. 3 Линия; троллейбус № 5 ул. Строителей (конечная остановка) Пункт обогрева и ночлега для бездомных граждан, проспект Мира, 2-А (Бомбоубежище возле дома быта «Юбилейный»), трамвай № 6,7, ост. рынок «Колос», троллейбус № 2 ост. «Строителей» Пункты горячего питания и выдачи одежды: Заводской район: ул. Кузнецкая, 1, тел. 47-71-22; Ингульский район: ул. 12 Продольная, 50-А, тел. 21-20-48; ул. Круговая, 47, тел. 56-06-92 (центр реинтеграции бездомных граждан); Корабельный район: ул. Металлургов, 8, тел. 64-59-98; Центральный район: ул. Шевченко, 19-А, тел. 47-59-93.

Помимо этого, в Главном управлении Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Николаевской области опубликовали список стационарных пунктов обогрева в районах Николаевской области.

Как уже сообщалось, в связи с выходом южного циклона 6-8 января 2017 года на территории Николаевской области ожидаются резкие изменения погодных условий: сильный снег, сильная метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 17-22 м/с, местами 25 м/с. В течение суток 6 января снижение температуры до 7-12 ° мороза, 7-8 января снижение температуры ночью до 14-19 ° мороза, днем ​​до 10-15 ° мороза. 9-10 января сохранится холодная погода, осадки и явления ослабеют и прекратятся.

Напомним также, что в мэрии Николаева на время стихии с 6 января попросили водителей не парковаться вдоль дорог, а владельцев кафе – пускать людей погреться