В пятницу «с первых снежинок» в Николаевской области перекроют основные дороги: «Мы понимаем, что нас засыплет»

В пятницу, 6 января, как только начнет идти снег, Служба автодорог в Николаевской области перекроет дороги по всем основным направлениям в регионе, чтобы ни одна машина не застряла в снежных заносах.

Об этом в среду, 4 января, во время совещания по подготовке к непогоде заявли заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь.

- Наиболее интенсивные явления прогнозируются в ночь на Рождество – с 6 на 7 число. Осадки будут набирать силу с первой половины дня 6-ого числа, начиная с наших южных побережий, с Очакова и по направлению на Днепропетровск - вот такая траектория движения этого циклона. В первой половине 7-ого января осадки утихнут из критерия «опасные», потому что эти явления как снег, ветер, метель (6 января, - ПН) достигнут критерия опасных явлений, возможно даже стихийных. Дай Бог, чтобы этого не произошло, но вероятность большая, - доложила в начале совещания глава Николаевского гидрометцентра.

Вячеслав Бонь отметил, что всем основным службам придется в ночь на Рождество работать в круглосуточном режиме, но при этом добавил, что это даже лучше, что стихия случится на праздник, так как «не будет большого потока транспорта и проще будет разобраться с перекрытием дорог».

- Объективно я понимаю, что то, в каком состоянии сейчас находится наш облавтодор, и наши райавтодоры, они не способны обеспечить эффективную и быструю расчистку, техники не хватает. Но нужно провести ряд организационных мероприятий, и самое первое из них – это перекрытие дорог. Мы не ждем, пока снег там насыплет 10 сантиметров, или пока он насыплет 20 сантиметров. У нас есть информация, что идет циклон, и мы понимаем, что нас засыплет, - заявил вице-губернатор.

По его словам, если перекрыть дорогу, к примеру, в районе Коблево на одесском направлении в момент, когда уже выпадет 10 сантиметров снега и ожидается угроза заносов, то машина будет ехать 1,5 часа до Николаева, и таким образом она все-таки останется в пути.

- Поэтому с первым снегом, с первыми снежинками Служба автодорог сразу же перекрывает по основным направлениям дороги. С первым снегом дороги сразу же перекрываются. У нас иллюзий нет, к нам идет снегопад, - добавил Бонь.

Всего на данный момент в Николаевской области готово к расчистке дорог 134 единицы техники, еще 50 будут привлечены у частных организаций по договорам.

Напомним, как уже сообщалось, как уже сообщалось, в связи с выходом южного циклона 6-8 января 2017 года на территории Николаевской области ожидаются резкие изменения погодных условий: сильный снег, сильная метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 17-22 м/с, местами 25 м/с. В течение суток 6 января снижение температуры до 7-12 ° мороза, 7-8 января снижение температуры ночью до 14-19 ° мороза, днем ​​до 10-15 ° мороза. 9-10 января сохранится холодная погода, осадки и явления ослабеют и прекратятся.