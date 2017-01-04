Вице-губернатор Николаевщины посоветовал всем беременным на сносях лечь на стационар, чтобы не рожать в снежном заносе

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Всем беременным на сносях лучше лечь в роддомы на стационар уже сейчас, чтобы не застрять на пути в больницу в сильном снегопаде, который ожидается на 6-8 января.

Об этом заявил заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь в среду, 4 января, во время совещания по подготовке к непогоде.

- По нашим беременным женщинам. Они все, во всяком случае благополучные, стоят на учете, правильно? Поэтому задача – чтобы у нас не было рожениц в пути, заметенных снегом, связаться со всеми, чтобы все, кто на сносях, пусть лучше они уже в пятницу прибудут на стационары и ложатся, - сказал вице-губернатор и поручил Управлению здравоохранения отчитаться о выполнении данной задачи в четверг, 5 января.

Напомним, как уже сообщалось, по указанию вице-губернатора Боня в пятницу, 6 января, как только начнет идти снег, Служба автодорог в Николаевской области перекроет дороги по всем основным направлениям в регионе, чтобы ни одна машина не застряла в снежных заносах.

Андрей Лохматов

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русскийобщество