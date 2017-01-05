Жителей Николаевщины из-за грядущей непогоды просят воздержаться от поездок и запастись продуктами

Облгосадминистрация просит жителей Николаевской области в связи с ухудшением погодных условий 6-8 января принять все необходимые меры безопасности.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ОГА.

Николаевцев призывают ограничить все передвижения транспортных средств без необходимости между населенными пунктами. Также граждан просят обеспечить необходимый запас продуктов питания и лекарств первой необходимости сроком на три дня.

В каждом населенном пункте работают стационарные пункты обогрева. Их адреса опубликованы на сайте службы спасения в Николаевской области. Также круглосуточно во всех районных администрациях будут работать дежурные, к которым можно обратиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:

Арбузинский район - (0232) 3-01-05 Баштанский район (0258) 2-68-40 Березанский район (0253) 2-13-45 Березнеговатский район (0268) 9-14-52 Братский район (0231) 9-14-49 Веселиновский район (0263) 2-12-37 Витовский район (0512) 64-47-99 Вознесенский район (0234) 3-30-12 Врадиевский район (0235) 9-11-34 Доманевский район (0252) 9-15-15 Еланецкий район (0259) 9-14-38 Казанковский район (0264) 9-14-43 Кривоозерский район (0233) 2-41-42 Николаевский район (0512) 48-05-24 Новобугский район (0251) 9-15-02 Новоодесский район (0267) 2-15-35 Очаковский район (0254) 3-00-60 Первомайский район (0261) 4-20-21 Снигиревский район (0262) 3-13-30 Николаев (0512) 36-24-18 Вознесенск (0234) 4-25-70 Очаков (0254) 3-10-20 Первомайск (0261) 4-20-22 Южноукраинск (0236) 2-15-47

В ОГА уверяют, что «принимают все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности Николаевской области и безопасности ее жителей». Все службы области переведены в режим круглосуточной работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Напомним, как уже сообщалось, в связи с выходом южного циклона 6-8 января 2017 года на территории Николаевской области ожидаются резкие изменения погодных условий: сильный снег, сильная метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 17-22 м/с, местами 25 м/с. В течение суток 6 января снижение температуры до 7-12° мороза, 7-8 января снижение температуры ночью до 14-19° мороза, днем ​​до 10-15° мороза. 9-10 января сохранится холодная погода, осадки ослабеют и прекратятся.