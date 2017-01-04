Николаевцы украсили Матвеевский лес новогодними гирляндами

В Николаеве горожане 3 января украсили новогодними гирляндами Матвеевский лес.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала активистка Оксана Корсак.

«Как же прекрасно нарядить ёлочку живую в лесу и любоваться... А в темное время суток просто волшебно!» - пишет Корсак.

Как пишет сайт «Свідок.Інфо», на нескольких десятках молодых елок зажгли праздничные огоньки накануне Рождества. Эту акцию устроили в поддержку сосен, переживших новогодние праздники. Ранее под Новый год браконьеры вырубили в Матвеевском лесу около двухсот деревьев.

- Наша задача – показать, что лес надо любить, - рассказывает один из организаторов акции Сергей Ваненков. - Надо дать альтернативу людям, показать, что лес не для того, чтобы вырубать здесь деревья. Он создан для того, чтоб здесь отдыхать. И это жест доброй воли. Мы наряжаем елки. И это пример для николаевцев.

- Мы посвящаем эту акцию всем лесным соснам, которые остались невредимыми, - отмечает Сергей Савченко, более известный николаевцам, как активист с псевдонимом «Матвеевский лес».

В будущем 3 января организаторы запланировали сделать днем ​​Матвеевского леса. К акции присоединились все желающие. Кто мог принес из дома гирлянды. А когда уже все украсили и подсоединили к генераторам – елки зажглись тысячами маленьких разноцветных огоньков.