Порошенко подписал закон о досрочной пенсии для участников АТО

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Документом вносятся изменения в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В результате изменений предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50-55 лет военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, которые были включены в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы, добровольцы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО.

Женам (мужьям), если они не приняли повторный брак, и родителям вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерли вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО, обеспечении ее проведения также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Напомним, горсовет Николаева попросил у Порошенко и Минобороны решить проблему с выделением квартир воинам АТО