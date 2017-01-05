«Начнется раньше», - синоптики прогнозируют, что стихия на Николаевщине будет суровее, чем ожидалось

По прогнозам синоптиков ухудшение погодных условий на территории Николаевской области произойдет на полдня раньше, чем ожидалось, и будет гораздо суровее.

Об этом сообщила представитель Николаевского областного гидрометцентра в четверг, 5 января, в ходе совещания по вопросам ухудшения погодных условий в Николаевской облгосадминистрации.

- Вчерашняя оперативная информация о резких изменениях погоды на территории Николаевской области 6-8 января подтверждается. И, в общем-то, даже явления усугубляются, характер будет очень сильный. Циклон стоит над Черным морем, продвигаться он будет с юго-запада на северо-восток. Первыми в области будут его встречать Очаковский район, южное побережье. Начинаться ухудшение будет с усиления ветра 17-22 м/с. Ветер будет продолжаться в течение двух дней 6 и 7 января, 8-го немножко утихнет. Будут осадки в виде снега, сильный, очень сильный. Метель. 8-го осадки еще будут… Снижение температуры до -20 градусов... Поэтому стихийное метеорологическое явление ожидается, - сообщила представитель.

По ее словам, самая низкая температура будет в северных районах области.

- Ночь с 9 на 10 января – самая холодная. Потом будет послабление. Подтверждается, что начало явления с 8-ми утра 6 января. Еще сутки назад (ожидалось – ПН) после обеда, но начнется раньше, - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в пятницу, 6 января, как только начнет идти снег, Служба автодорог в Николаевской области перекроет дороги по всем основным направлениям в регионе, чтобы ни одна машина не застряла в снежных заносах.