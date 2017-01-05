Руководство всех РГА Николаевщины отчиталось о готовности к ухудшению погоды: резервы наполнены, техника привлечена

Заместитель главы Доманевской РГА Наталья Фалько Руководство всех 19-ти райгосадминистраций Николаевской области отчиталось о готовности встретить резкое ухудшение погодных условий, которое по прогнозам синоптиков ожидается утром пятницы, 6 января.

Их заслушали в ходе областного совещания в Николаевской облгосадминистрации в четверг, 5 января.

По словам большинства из глав РГА, накануне прошли заседания районных оперативных штабов, в ходе которых были розданы соответствующие распоряжения службам, в том числе по оповещению граждан о стихийном явлении. Они отчитались, что по районам заготовлены материальные резервы и есть связь с местными фермерами, готовыми предоставить технику для расчистки дорог.

Примечательно, что несколько раз на совещании прозвучало о нежелании фермеров заключать официальные договора с райавтодорами – они просто не хотят иметь дело с бюджетными деньгами.

Глава Березанской РГА Сергей Танасов Глава Березнеговатской РГА Владислав Дмитрив Глава Врадиевской РГА Василий Жосан Глава Очаковской РГА Сергей Самоуков Глава Арбузинской РГА Александр Палий Глава Кривоозерской РГА Алексей Мирошниченко И.о. главы Первомайской РГА Сергей Бондаренко Глава Новоодесской РГА Евгений Вербин

Кроме того, заместитель губернатора области поинтересовался о выполнении данных на прошлом совещании 4 января поручений.

Начальник Службы автомобильных дорог Николаевщины Сергей Ткаченко доложил, что необходимость перекрытия дорог с начала снегопада поддерживают все четыре области, которые граничат с Николаевской.

- Мы договорились так, что даже если у них будет лучше обстановка по осадкам и прочему… чтобы не получилось, что мы закрылись, а они выпускают. Есть везде понимание, есть везде поддержка. Сегодня с утра было совещание с сотрудниками Нацполиции, определили 29 мест перекрытия движения по области, - сказал он. – Также мы закрепили 6 человек по районам, только первые снежинки падают – они садятся в машины и разъезжаются в районы, находятся там до окончания всего этого бедствия. С нашей стороны все, что мы должны были сделать на данный момент, все сделано. Дополнительно вчера попросил у своих друзей 30 тонн топлива, еще не успели развести. Но будем надеяться… По районам на 3-4 дня есть запас, а потом уже будем двигаться дальше.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Петр Каминский Начальник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко Начальник патрульной полиции Николаева Максим Ахрамеев

Что касается разъяснительной работы среди беременных, то, как отметил исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Дячук, всем без исключения женщинам, роды у которых ориентировочно припадают на период непогоды, будет предложено лечь на стационар в родильные дома.

- Но тут есть вопросы, вы сами знаете, не каждый человек хочет госпитализироваться. Но максимально мы всех заберем, - добавил он.

Александр Селиверстов Заместитель начальника ГУНП в Николаевской области Александр Селиверстов в свою очередь обратился к главам РГА с просьбой помогать на местах сотрудникам полиции в обеспечении блокпостов и ведении разъяснительной работы среди населения в случае перекрытия трасс.

- У нас сотрудников, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, в районах по одному по два человека и понятно, если мы начнем перекрывать, и это затянется больше чем на час, если еще и засыплет, то они однозначно будут 2-3 дня нести службу. Поэтому я попрошу содействия в обеспечения блокпостов (топливом, горюче-смазочными материалами), помогите, если есть возможность. Если понадобиться тяжелая техника для перекрытия дорог, тоже выделите, пожалуйста, - сказал он.

Вячеслав Бонь Как отметил Бонь, он со своей стороны намерен обратиться к областному совету, чтобы депутаты также подключались к общей работе.

- Депутат областного совета несет ответственность перед своими избирателями, - считает он.

При этом он поблагодарил СМИ за информирование населения и пожелал, чтобы в будущем для всех стало привычным делом – заранее быть готовым к непогоде:

- Я прекрасно понимаю, что найдутся отчаянные, которые, несмотря на все предупреждения, поедут в соседнее село по очень «важному» поводу кума проведать, а кто-то, выпив 100 грамм, в соседнее село пешком на дискотеку пойдет. От этого никуда не денешься, тем не менее, людям, думающим и адекватным, информация должна быть доведена.

Как сообщалось ранее, утром 6 января ожидается резкое ухудшение погодных условий, сильный снегопад, метели и снижение температуры воздуха.