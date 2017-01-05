Руководство всех РГА Николаевщины отчиталось о готовности к ухудшению погоды: резервы наполнены, техника привлечена

Руководство всех 19-ти райгосадминистраций Николаевской области отчиталось о готовности встретить резкое ухудшение погодных условий, которое по прогнозам синоптиков ожидается утром пятницы, 6 января.
Их заслушали в ходе областного совещания в Николаевской облгосадминистрации в четверг, 5 января.
По словам большинства из глав РГА, накануне прошли заседания районных оперативных штабов, в ходе которых были розданы соответствующие распоряжения службам, в том числе по оповещению граждан о стихийном явлении. Они отчитались, что по районам заготовлены материальные резервы и есть связь с местными фермерами, готовыми предоставить технику для расчистки дорог.
Примечательно, что несколько раз на совещании прозвучало о нежелании фермеров заключать официальные договора с райавтодорами – они просто не хотят иметь дело с бюджетными деньгами.
Кроме того, заместитель губернатора области поинтересовался о выполнении данных на прошлом совещании 4 января поручений.
Начальник Службы автомобильных дорог Николаевщины Сергей Ткаченко доложил, что необходимость перекрытия дорог с начала снегопада поддерживают все четыре области, которые граничат с Николаевской.
- Мы договорились так, что даже если у них будет лучше обстановка по осадкам и прочему… чтобы не получилось, что мы закрылись, а они выпускают. Есть везде понимание, есть везде поддержка. Сегодня с утра было совещание с сотрудниками Нацполиции, определили 29 мест перекрытия движения по области, - сказал он. – Также мы закрепили 6 человек по районам, только первые снежинки падают – они садятся в машины и разъезжаются в районы, находятся там до окончания всего этого бедствия. С нашей стороны все, что мы должны были сделать на данный момент, все сделано. Дополнительно вчера попросил у своих друзей 30 тонн топлива, еще не успели развести. Но будем надеяться… По районам на 3-4 дня есть запас, а потом уже будем двигаться дальше.
Что касается разъяснительной работы среди беременных, то, как отметил исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Дячук, всем без исключения женщинам, роды у которых ориентировочно припадают на период непогоды, будет предложено лечь на стационар в родильные дома.
- Но тут есть вопросы, вы сами знаете, не каждый человек хочет госпитализироваться. Но максимально мы всех заберем, - добавил он.
Заместитель начальника ГУНП в Николаевской области Александр Селиверстов в свою очередь обратился к главам РГА с просьбой помогать на местах сотрудникам полиции в обеспечении блокпостов и ведении разъяснительной работы среди населения в случае перекрытия трасс.
- У нас сотрудников, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, в районах по одному по два человека и понятно, если мы начнем перекрывать, и это затянется больше чем на час, если еще и засыплет, то они однозначно будут 2-3 дня нести службу. Поэтому я попрошу содействия в обеспечения блокпостов (топливом, горюче-смазочными материалами), помогите, если есть возможность. Если понадобиться тяжелая техника для перекрытия дорог, тоже выделите, пожалуйста, - сказал он.
Как отметил Бонь, он со своей стороны намерен обратиться к областному совету, чтобы депутаты также подключались к общей работе.
- Депутат областного совета несет ответственность перед своими избирателями, - считает он.
При этом он поблагодарил СМИ за информирование населения и пожелал, чтобы в будущем для всех стало привычным делом – заранее быть готовым к непогоде:
- Я прекрасно понимаю, что найдутся отчаянные, которые, несмотря на все предупреждения, поедут в соседнее село по очень «важному» поводу кума проведать, а кто-то, выпив 100 грамм, в соседнее село пешком на дискотеку пойдет. От этого никуда не денешься, тем не менее, людям, думающим и адекватным, информация должна быть доведена.
Как сообщалось ранее, утром 6 января ожидается резкое ухудшение погодных условий, сильный снегопад, метели и снижение температуры воздуха.