«Разрушитель легенд», - латвийский пенсионер потратил 8 тысяч евро, чтобы утопить свою машину в кока-коле

В Латвии 73-летний пенсионер из Шедерской волости решил избавить свою машину от ржавчины с помощью кока-колы и соды.

Об этом сообщает «Медуза».

Мужчина вырыл большую яму, застелил пленкой и вылил в нее 12 тысяч литров газировки и 40 килограммов соды. Никакой реакции не последовало, но пенсионер все равно решил проверить, очистит смесь от ржавчины его «Audi» или нет. Пенсионер с разгона въехал в яму и разбил автомобиль. Удалось ли ему удалить ржавчину с машины, неизвестно.

- Моя пенсия составляет 2 тысячи евро в год, остальное мне присылают дети. Они думают, что я их трачу на лекарства, - рассказал пенсионер.

По словам мужчины, он потратил на эксперимент 8 тысяч евро. Отметим, что поступок латышского пенсионера перекликается с американской научно-популярной телепередачей «Разрушители легенд». В ней экспериментально проверялись различные байки, слухи, городские легенды и другие порождения популярной культуры.

Напомним, ранее сообщалось, что под Одессой пьяный водитель съехал с дороги и утопил автомобиль в канаве.