Припаркованные машины, мешающие очистке дорог от снега, будут эвакуированы, - мэр Николаева

Николаевский городской голова Александр Сенкевич в связи с надвигающейся на город снежной стихией поручил эвакуировать автомобили, которые будут оставлены вдоль дорог и будут мешать работе снегоуборочной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

«Патрульной полиции поручено эвакуировать транспортные средства, которые будут существенно мешать движению снегоочистительной техники», - сообщили в мэрии.

Кроме того, в мэрии обратились к горожанам с просьбой на рождественские праздники без острой необходимости не пользоваться собственным транспортом.

«По прогнозам синоптиков на город надвигается непогода. Для обеспечения безопасной и качественной работы коммунальных служб и спецтехники, обращаемся с просьбой без острой необходимости не пользоваться собственным транспортом, а в случае выезда на магистральные дороги города не оставлять автомобили у обочины. С целью предотвращения случаев срыва графиков вывоза твердых бытовых отходов, не оставляйте, пожалуйста, автомобили вблизи контейнерных площадок, чтобы не препятствовать подъезду мусоровозов. Кроме того, просим не передвигаться трамвайными путями, чтобы пути оставались проездными», - говорится в сообщении.

Напомним, как уже сообщалось, в связи с выходом южного циклона 6-8 января 2017 года на территории Николаевской области ожидаются резкие изменения погодных условий: сильный снег, сильная метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 17-22 м/с, местами 25 м/с. В течение суток 6 января снижение температуры до 7-12 ° мороза, 7-8 января снижение температуры ночью до 14-19 ° мороза, днем ​​до 10-15 ° мороза. 9-10 января сохранится холодная погода, осадки и явления ослабеют и прекратятся.

Как отметили 5 января в Николаевском гидрометцентре, ухудшение погодных условий на территории Николаевской области будет гораздо суровее, чем ожидалось: выпадет около 35 сантиметров снега.

Кроме того, напомним, что в пятницу, 6 января, как только начнет идти снег, Служба автодорог в Николаевской области перекроет дороги по всем основным направлениям в регионе, чтобы ни одна машина не застряла в снежных заносах.