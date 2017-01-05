У Сенкевича напомнили предпринимателям, что они обязаны убирать прилегающую к их заведениям территорию от снега

Мэрия Николаева обратилась к предпринимателям города с напоминанием о том, что во время сильных снегопадов они обязаны расчищать возле своих заведений территорию от снега.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

«Уважаемые предприниматели! По прогнозу синоптиков, на рождественские праздники в городе ожидается осложнение погодных условий снижение температуры воздуха до 11-18 градусов и метель. Городская власть обращается к вам с просьбой соблюдать Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе Николаеве, а именно постоянно содержать в чистоте и порядке собственные, арендованные и прилегающие территории», - говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что решением Николаевского городского совета от 16 мая 2013 года № 28/10 «О внесении изменений и дополнений в решение Николаевского городского совета от 19.04.07 № 12/21 «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе Николаеве» определяется порядок благоустройства города, его санитарное состояние - содержание дворовых и внутриквартальных территорий, территорий, прилегающих к частных домовладений, проезжей части улиц, дорог, мостов, путепроводов и набережных, трамвайных путей, павильонов на остановках городского транспорта, парков, садов, скверов, бульваров, газонов, привокзальных территорий, территорий вокруг предприятий торговли и общественного питания, территорий, прилегающих к строительным площадкам, производственных территорий, пустырей, объектов культурного наследия, пляжей, кладбищ и других объектов благоустройства в соответствии с действующим законодательства.

«Правилами установлен ряд мероприятий, основными из которых являются постоянное содержание в чистоте и порядке собственных, арендованных и прилегающих территорий. В соответствии с пунктами 1.3. Правил участниками правоотношений в вопросах благоустройства являются руководители и другие должностные лица предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и ведомственного подчинения, физические лица, органы самоорганизации населения, а также должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за состоянием благоустройства.

На основании пункта 7.3 Правил предприятия, организации, учреждения, владельцы зданий и сооружений торгового, социально-культурного, спортивного и иного назначения, владельцы или пользователи приусадебных участков могут заключать договор на содержание прилегающей территории с администрацией района, в котором находится данный объект.

Отсутствие договора на содержание прилегающей территории не освобождает субъектов хозяйствования от ответственности за ненадлежащее содержание этой территории», - предупредили в мэрии.

Напомним, как уже сообщалось, в связи с выходом южного циклона 6-8 января 2017 года на территории Николаевской области ожидаются резкие изменения погодных условий: сильный снег, сильная метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 17-22 м/с, местами 25 м/с. В течение суток 6 января снижение температуры до 7-12 ° мороза, 7-8 января снижение температуры ночью до 14-19 ° мороза, днем ​​до 10-15 ° мороза. 9-10 января сохранится холодная погода, осадки и явления ослабеют и прекратятся.

Как отметили 5 января в Николаевском гидрометцентре, ухудшение погодных условий на территории Николаевской области будет гораздо суровее, чем ожидалось: выпадет около 35 сантиметров снега.

Кроме того, напомним, что в пятницу, 6 января, как только начнет идти снег, Служба автодорог в Николаевской области перекроет дороги по всем основным направлениям в регионе, чтобы ни одна машина не застряла в снежных заносах.