Полковник полиции призвал мэра Вознесенска на перекрытие трассы «вывести своих общественников», и «проблем не будет»

Александр Селиверстов Городской голова Вознесенска Николаевской области Виталий Луков попросил в случае перекрытия трассы в связи с непогодой к блокированию движения официально привлечь военных. На это заместитель начальника главного управления Национальной полиции в Николаевской области, полковник Александр Селиверстов призвал его выводить «своих общественников».

Об этом зашла речь в ходе совещания по поводу ухудшения погодных условий в Николаевской облгосадминистрации в четверг, 5 января.

По мнению Лукова, в случае закрытия трасс из-за ухудшения погодных условий ожидаемой проблемой будет удерживать на выезде из города людей, которые могут пытаться прорываться, как в прошлом году.

- Прошлый год показал, что полиция не может этого (удержать людей – ПН) сделать, а мы, как городское самоуправление, для чужих людей не являемся авторитетом. В прошлом году по моей просьбе помогла воинская часть, преградившая дорогу тяжелой техникой, но я не знаю, насколько это законно, - отметил он.

В связи с чем мэр попросил «дать официальное добро» военным по необходимости помогать полиции.

- Чтобы мы их не подставили… Люди на дороге разные. Поэтому я прошу согласовать наши совместные действия, поскольку эта наибольшая проблема.

Присутствующий же на совещании заместитель начальника главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Александр Селиверстов считает, что достаточным будет личное участие мэра в разъяснительной работе и привлечение общественности.

- Полицейские, понятно, не справятся с этим наплывом. Но мы будем останавливать, сотрудники там будут нести службу. Но если им нужна будет помощь, вы общественность выводите, сами должны выехать, своих общественников вывести, рассказывать, и никаких проблем не будет, - сказал он.

А начальник главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко объяснил, что принимать решение относительно задействования военной тяжелой техники правомочна комиссия по техногенным чрезвычайным ситуациям.

- Ограничения существуют по боевой технике, которая несет вооружение на себе. А если это военный «Урал», «КрАЗ», или это пожарный «ЗИЛ», как был в том году, когда им дорогу перекрывали. Проблем здесь никаких не существует. И, кроме военной, есть другая тяжелая техника. Мы же знаем, как было в прошлом году, пока мы поперек дороги не поставили автобус и пожарный «ЗИЛ», проблема не решилась, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 19 января в районе Троицкого подъема в Новоодесском районе Николаевской области водители легковых автомобилей заблокировали своими транспортными средствами специальный автомобиль спасателей и не давали ему возможность выполнять задачи по назначению, требуя открыть дороги.

Кроме того, в этот же день из Вознесенска в сторону Новой Одессы на трассу, несмотря на запрет властей, выехали более 100 автомобилей.