Зам главного полицейского Николаевщины: «После реформирования у нас практически нет техники. Автопарк разрушен»

Александр Селиверстов Заместитель начальника главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Александр Селиверстов заявил, что после реформирования в ведомстве практически разрушен автомобильный парк.

Об этом он сообщил в ходе областного совещания по поводу ухудшения погодных условий в Николаевской облгосадминистрации в четверг, 5 января.

В связи с таким обстоятельством он обратился к главам райгосадминистраций в случае необходимости предоставлять полицейским соответствующую помощь.

- В ГУНП сложилась такая ситуация, что после реформирования у нас практически нет техники, - заявил он. - У нас не осталось «УАЗов» и так далее, автомобильный парк разрушен. Поэтому вдруг если будет такая необходимость тоже, чтобы оказывали помощь, потому что мы должны работать сообща.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Селиверстов также обращался за помощью к главам РГА содействовать в обеспечении блокпостов, так как в полиции всего по одному-два человека в районах, которые отвечают за безопасность движения на дорогах.