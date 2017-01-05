Харьковский прокурор-миллионер живет в доме площадью 800 кв.м и «ушел в декрет», - СМИ

Прокурор отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции прокуратуры Харьковской области 28-летний Вячеслав Губинский является владельцем особняка на одной из самых элитных улиц Харькова, солидной суммы наличностью, а его жена путешествует в различные уголки мира.

Об этом пишет в «Facebook» Харьковский антикоррупционный центр.

По данным декларации прокурора за 2015 год, Губинский имеет в собственности дом площадью 811,9 кв.м. Это здание находится на улице Белой акации. Это одна из самых элитных улиц города, которая находится в Парке Горького. Среди соседей прокурора – архиепископ Онуфрий, Почетный консул Франции в Харькове Сергей Политучий, нардеп Александр Фельдман и др. Стоимость дома подобной площади в этом районе может колебаться от 1 до 5 миллионов долларов. По данным Государственной архитектурно-строительной инспекции, сейчас Губинский начал реконструкцию здания, чтобы разделить его на два дома.

В 2015 году Губинский указал, что заработал за год 55 тысяч гривен и получил помощь при рождении ребенка в сумме 18,9 тысячи гривен. Доход его жены составил 10,7 тысячи гривен. Кроме того, Губинский задекларировал наличные средства в сумме 1,6 миллиона гривен, а его жена Карина Купершток – 30 тысяч гривен.

Стоит отметить, что неделю назад жена прокурора сообщила в социальной сети, что стала обладательницей нового автомобиля – «Toyota C-HR». Подобная машина стоит от 700 тысяч гривен. Кроме того, Instagram Карины Купершток пестрит фото с путешествий – Мальдивы, Нью-Йорк (отель Plaza), Индия, Турция и др. В настоящее время прокурор Вячеслав Губинский находится в декретном отпуске.

Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик написала в «Facebook», что Губинский не выполняет прокурорских обязанностей с 2015 года. С этого периода он находится в декретном отпуске до февраля 2018 года, а значит защищен законом от увольнения.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-прокурор Николаева Юрий Палий, остающийся в прокуратуре, скрывал в своих декларациях 2 земельных участка и квартиру.