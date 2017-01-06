В Турции к пожизненному заключению приговорили первых военных, участвовавших в попытке переворота

Суд турецкой провинции Эрзурум дал пожизненный срок двум военным, которых обвинили в причастности к попытке военного переворота 15 июля 2016 года.

- Суд приговорил полковника Мурата Колчака и майора Мурата Йылмаза до пожизненного заключения, - сообщило The Daily Sabah, передает "Новое время".

Этот судебный приговор стал первым для участников июльского переворота.

Следствие связывает бывшего полковника и майора с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Установлено, что двое осужденных военных должны были стать старшими командирами в провинции Эрзурум в случае успешного путча.

Недавно в суде Стамбула начались первые слушания в отношении 29 офицеров полиции, задержанных за причастность к попытке переворота в Турции.

Напомним, в ночь на субботу, 16 июля, военные Турции предприняли попытку военного переворота. В Стамбуле и Анкаре совершались авианалеты, на улицу вывели танки.

В связи с попыткой военного переворота в Турции были задержаны 2839 военнослужащих вооруженных сил страны.

В результате мятежа погиб 161 человек, еще 1440 получили ранения.