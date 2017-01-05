С февраля в ВСУ будут призывать офицеров запаса, которые не служили

В Украине в 2017 году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили.

Об этом заявил замначальника главного управления персонала Генштаба ВСУ Марк Андрусяк, передает «Левый берег».

- Мы планируем в этом году провести такой призыв офицеров на военную службу. Такой вид службы называется военная служба по призыву лиц офицерского состава. Срок службы составит 18 месяцев. В отношении таких призывников будут действовать нормы о сохранении за ними рабочего места и зарплаты, - рассказал он.

Первый набор планируется уже в феврале. Как отметил Андрусяк, офицеры запаса будут также нести службу в зоне АТО, но только после соответствующей подготовки. Главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба Виктор Муженко пояснил, что призывая на службу «офицеров-срочников», планируют укомплектовать офицерские должности – как первичные, так и на уровне органов военного управления.

- Нам необходимо систематизировать данные об офицерах запаса, способных проходить военную службу. В частности, это касается людей, которые не служили, но имеют высшее образование и получили воинские звания офицеров запаса. Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться, - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон о досрочной пенсии для участников АТО.