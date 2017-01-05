Городские власти Николаева из-за грядущей непогоды рекомендуют 6 января объявить выходным днем

Городская власть обращается к работодателям Николаева с рекомендацией объявить пятницу, 6 января, выходным днем, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье николаевцев.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, как уже сообщалось, в связи с выходом южного циклона 6-8 января 2017 года на территории Николаевской области ожидаются резкие изменения погодных условий: сильный снег, сильная метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 17-22 м/с, местами 25 м/с. В течение суток 6 января снижение температуры до 7-12° мороза, 7-8 января снижение температуры ночью до 14-19° мороза, днем ​​до 10-15° мороза. 9-10 января сохранится холодная погода, осадки и явления ослабеют и прекратятся.

Как отметили 5 января в Николаевском гидрометцентре, ухудшение погодных условий на территории Николаевской области будет гораздо суровее, чем ожидалось: выпадет около 35 сантиметров снега.

Кроме того, напомним, что в пятницу, 6 января, как только начнет идти снег, Служба автодорог в Николаевской области перекроет дороги по всем основным направлениям в регионе, чтобы ни одна машина не застряла в снежных заносах.