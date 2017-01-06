На Николаевщине из-за ухудшения погоды Служба автодорог временно закрыла все трассы

В Службе автомобильных дорог в Николаевской области сообщила о временном ограничении движения на дорогах Николаевской области для всех категорий транспортных средств, передает пресс-служба.

«С целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативного расчистки дорог от снега с 10:00 6 января временно ограничено движение для всех категорий транспортных средств», - говорится в сообщении.

Как известно, с 8:00 было ограничено движение для грузовых тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск; Т-15-14 подъезд к г. Березанка; Т-15-13 Нечаяное-Очаков.

«Служба автомобильных дорог в Николаевской области в очередной раз призывает пользователей дорог воздержаться от поездок до окончания непогоды, для более эффективной работы снегоуборочной техники до полного снятия ограничений проезда автодорогами области. В случае, если стихия таки застала в пути, переждите в местах отстоя автотранспорта и на стоянках комплексов дорожного сервиса (АЗС, кафе, гостиничных комплексов и т.д.). Будьте предельно внимательны и осторожны!!!» - призвали в Службе автодорог.

Напомним, сообщалось, что по прогнозам Украинского гидрометеорологического центра в области ожидаются сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат, северный ветер 17-22 м/с, порывы до 25 м/с.