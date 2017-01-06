Николаевский облздрав отрапортовал о повышенной готовности персонала медучреждений и бригад «скорой помощи»

В управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации отрапортовали о приведении в состояние повышенной готовности специализированных бригад скорой медицинской помощи (2 очереди), проверке наличия медикаментов, медицинского оборудования и оборудования, а также их соответствия нормам для работы в чрезвычайных условиях.

Об этом сообщили в пресс-службе облздрава.

«Медицинский персонал прошел инструктаж по предоставлению медицинской помощи лицам, подвергшимся воздействию низких температур, что ставит под угрозу их жизнь и здоровье. В готовности к использованию резерв медикаментов и изделий медицинского назначения. Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава учреждений здравоохранения», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что под особым контролем медиков находятся женщины на последнем триместре беременности. Все, кто согласился на госпитализацию, переведены в стационар.

«Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обеспечил полную готовность персонала бригад скорой медицинской помощи и очереди к оказанию неотложной медицинской помощи пострадавшим в результате обморожения. Санитарный транспорт имеет необходимые горюче-смазочные материалы и медикаменты», - отметили в облздраве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве и области начался сильный снегопад с ветром.