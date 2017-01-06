Спасатели развернули 251 пункт обогрева в Николаевской области: обновленный список адресов

В населенных пунктах Николаевской области в связи с ухудшением погодных условий развернуто 251 пункт обогрева.

Обновленный список адресов пунктов сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Напомним, сообщалось, что по прогнозам Украинского гидрометеорологического центра в области ожидаются сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат, северный ветер 17-22 м/с, порывы до 25 м/с.