В Одесской и Черновицкой областях зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о вспышке птичьего гриппа в двух областях Украины — Черновицкой и Одесской.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Госпотребслужбы.

В этих областях страны зафиксированы случаи гибели домашней птицы от вирусной инфекции.

В частности, в Одесской области зарегистрирована гибель более тысячи голов курей и гусей, которые содержались в домохозяйствах. Установлен диагноз — «грипп птицы».

В то же время при обходе домашних хозяйств в селе Черторыя Черновицкой области, в связи с гибелью лебедей от птичьего гриппа на озере, 3 января обнаружена гибель кур. После экспертизы у них также выявлен вирус птичьего гриппа.

В очагах заболевания предпринимаются меры по локализации и недопущении распространения вируса птичьего гриппа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Южной Корее распространение гриппа птиц привело к уничтожению 26 миллионов кур и уток.