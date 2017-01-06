На берег немецкого острова вынесло тысячи яиц с игрушками

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На немецкий остров Лангеог в Северном море вынесло тысячи пластиковых яиц с игрушками, передает «Левый берег» со ссылкой на «Associated Press».

Как отмечается в сообщении, предположительно, они находились в контейнере, которое во время шторма потеряло грузовое судно на пути в город Бремерхафен.

В обнаруженных на берегу яйцах находятся инструкции на кириллическом алфавите.

Из опасений, что пластиковые игрушки могут навредить дикой природе, на побережье был организован сбор яиц. К нему привлекли детей из местного детского сада.

Катерина Вовченко

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русскийобщество