Николаевские активистки обвинили главу фракции «Самопомощи» в краже имени их движения по борьбе со снежной стихией

Николаевские общественные активисты Татьяна Локацкая и Оксана Корсак обвинили главу фракции партии «Самопомощь» Федора Панченко в том, что он украл имя их движения «Снежный патруль» и пытается «перетянуть» на себя их заслуги.

Об этом Локацкая написала на своей странице в социальной сети «Facebook».

- Тут у нас казус с вечера небольшой получился. Разъясняю, чтоб не вводить людей в заблуждение. Вчера на канале «Зелло» был создан новый канал с одноименным названием «Снежный патруль». Создал его один из депутатов, сопартийцев мэра. Наши снеговики из настоящего #снежныйпатруль мягко говоря в шоке. Отпахать две зимы, весь год и в итоге их имя просто украли политические деятели из личной неприязни или не подчиняемости патруля представителям власти, - написала она.

Татьяна Локацкая По ее словам, в движение «Снежный патруль» входят люди разной партийной принадлежности, беспартийные, разной национальности и так далее.

- То, что сделал соратник мэра - по крайней мере свинство, воровать труд людей ради своих бонусов и печенек, далеко пойдет. Но самое гнусное - создав новый канал и подключив просто админресурс, который нам показал в прошлые года свою эффективность, это скотство по отношению к людям, которым действительно нужна будет помощь. Почему, к примеру, не «Снежный конь» или «Кофейный патруль»? Мы не приватизировали и не брендировали наше название, но, оно является с прошлых годов для многих ориентиром, - посетовала активистка.

Федор Панченко В ответ на это сам Федор Панченко заявил, что он никому «гадить» не собирался, а назвал свой канал для координации действий людей по борьбе со снежной стихией «Снежный патруль», так как ориентировался на не повторение названия «Непогода.Николаев» (так называется канал для связи в приложении «Zello» движения «Снежный патруль»).

- Не хочу иметь дело с двумя людьми из тех, кто там (в чате «Снежного патруля». – ПН) хозяйничает. Остальные замечательные люди. Со всеми дружу и уважаю. А устраивать разборки по поводу названий чатов - это как минимум странно. Введи в поиск, чатов с похожими названиями ещё около 10. Никого не агитировал уходить или переходить. Сам сижу на двух. Но тупо слушать оскорбления желания нет, - ответил Панченко.

Таким образом, на данный момент в Николаеве для координации действий активистов и обычных жителей во время снежной стихии в интернет-рации «Zello» работает два канала: nepogoda.nikolaev (канал движения «Снежный патруль») и snow.patrol (канал депутата Федора Панченко).