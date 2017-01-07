Главный «свободовец» Николаевщины заявил в полицию на мэра Сенкевича из-за его обещания «пустить лошадей на колбасу»

Глава областной парторганизации ВО «Свобода» Демид Губский написал заявление в полицию с требованием дать правовую оценку заявлению Николаевского городского головы Александра Сенкевича о том, что он «пустит на колбасу» лошадей, которые катают людей на площади Соборной и у главной елки города.

Об этом сообщает пресс-служба ВО «Свобода».

В парторганизации отметили, что 4 января 2017 года во время совещания в Николаевском городском совете городской голова Александр Сенкевич угрожал «нанять живодеров и пустить на колбасу» лошадей, которые катают детей вблизи главной елки города.

В связи с этим Демид Губский направил заявление в правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку угрозам со стороны должностного лица и вызвать его к управлению полиции с целью разъяснения возможной ответственности в случае реализации таких преступных намерений. Кроме того, по мнению главы николаевской «Свободы», в ходе досудебного расследования, николаевский городской голова должен пройти психиатрическую экспертизу с целью проверки его психической полноценности.

- Чем выше должность, тем и ответственность за слова и поступки должна быть выше. Чиновник такого уровня имеет достаточно рычагов, чтобы регулировать спорные вопросы в городе не выходя за рамки закона и прибегая к угрозам, - убежден Демид Губский.

напомним, на празднование Нового года в 2018 году мэр Николаева Александр Сенкевич хочет потратить 5 миллионов гривен, так как праздник на главной площади города в этом году ему не понравился.