На Николаевщине на территории защитных лесонасаждений незаконно срубили почти 140 деревьев

В Вознесенском районе Николаевской области полицейские устанавливают личности преступников, которые незаконно срубили 139 деревьев на территории защитных лесонасаждений, расположенных вблизи пути перегона ст. Южноукраинск - ст. Трикраты Одесской железной дороги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как отмечается в сообщении, с соответствующим заявлением в полицию 4 января обратился работника государственного предприятия. Примечательно, что факт незаконной вырубки деревьев он заметил еще 23 декабря. Срублены были деревья пород «ясен», «вяз», «клен», «акация» и «дуб».

Следственное отделение Вознесенского отдела полиции начало уголовное производство по признакам ч.1 ст.246 Уголовного кодекса Украины («Незаконная порубка леса»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого. Устанавливаются личности злоумышленников. Продолжается следствие.

«Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые стали свидетелями данного преступления или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Вознесенский отдел полиции по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24, или по телефонам (05134) 4-54-44, 102», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Николаевщине лесхоз обвинил сельского голову в незаконной рубке деревьев.