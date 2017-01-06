На пост главы полиции уже подались 20 кандидатов: «И народные депутаты, и другие публичные лица»

На конкурс на должность главы Национальной полиции Украины подали документы 20 человек.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко в эфире телеканала «112 Украина».

Документы можно подавать еще два дня, а комиссия начнет их рассматривать после 15 января.

- Список участников будет после того, как свою работу начнет конкурсная комиссия. Не исключаю, что там будут и народные депутаты, и другие публичные лица, – сказал он.

По его словам, следует понимать, что какая-то часть людей сразу не пройдет из-за того, что не соответствует формальным признакам, которые выписаны в ЗУ «О Национальной полиции».

- Обычно в 99% из 100 там, где были открытые конкурсы, какая-то часть людей подавалась, не прочитав документы, – отметил Варченко.

Конкурс рассчитывают завершить в начале февраля, хотя он не привязан к конкретной дате.

Как известно, 14 ноября 2016 года Хатия Деканоидзе подала в отставку с должности руководителя Национальной полиции, Кабмин удовлетворил ее прошение. Ее обязанности пока выполняет первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.