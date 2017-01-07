В Севастополе мужчина пытался сжечь флаг России, но его остановили охранники

В центре Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия.
Об этом сообщают "РИА Новости".
Мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, в результате охранники вызвали наряд полиции.
Издание отмечает, что прибывшие на место происшествия в Артиллерийскую бухту полицейские столкнулись с активным сопротивлением.
- Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников и правоохранителей, – сообщает агентство.