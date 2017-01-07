В Севастополе мужчина пытался сжечь флаг России, но его остановили охранники

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Фото: архив
В центре Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, в результате охранники вызвали наряд полиции.

Издание отмечает, что прибывшие на место происшествия в Артиллерийскую бухту полицейские столкнулись с активным сопротивлением.

- Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников и правоохранителей, – сообщает агентство.

Андрей Лохматов

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русскийобщество