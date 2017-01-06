Порошенко поздравил украинцев с Рождеством: «Помолимся за воинов, которые защищают нас от врага-антихриста»

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с наступающим Рождеством Христовым, попросив в первую очередь помолиться за военных, которые продолжают защищать «нас от врага-антихриста».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«По случаю праздника Александра исполнила на фортепиано знаменитую композицию «Щедрик» Николая Леонтовича. Глава государства напомнил, что впервые это музыкальное произведение было исполнено сто лет назад, а затем украинская мелодия стала достоянием всего человечества - под названием «Carol of the Bells». «Слушаем ее, и как будто видим ласточку, которая несет каждому из нас счастье и благополучие, а государству нашему - мир и процветание», - отметил Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что Рождество Христово является большим церковным и глубоко семейным праздником», - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь, жена главы государства отметила, что светлый и радостный день Рождества вдохновляет всех быть чуткими и внимательными, делиться теплом своих сердец и протягивать руку помощи.

«Уверена, что всем нам хочется сделать мир приветливым и добрее. И для этого нужно совсем немного - быть хорошим примером для своих детей, стать верным другом и товарищем, любить ближнего, Украину и ее народ. И тогда наши тревоги станут надеждой, а сомнения развеются чувством достоинства», - сказала супруга Президента Украины.

Петр Порошенко попросил украинцев помолиться за военных, находящихся на Востоке Украины.