В аэропорту Флориды открыли стрельбу: пять человек погибли еще девятеро ранены, преступник задержан

В пятницу, 6 января, в аэропорту Форт-Лодердейл в американской Флориде открыли стрельбу: погибли пять человек и девятеро ранены.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис шерифа округа.

Согласно сообщению, стрелявший задержан.

- У нас нет информации, что он действовал с кем-то еще. В настоящее время он находится под стражей, идет расследование, - сказала шериф Мэйр Барбара.

По ее словам, следователи изучают мотивы подозреваемого.

В то же время, как сообщило агентство Reuters, в эфире канала MSNBC неназванные свидетели рассказали, что стрелявший, молодой человек примерно 20 лет в футболке Star Wars, был застрелен полицией, когда пытался перезарядить оружие.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Иерусалиме обстреляли остановку скоростного трамвая, террорист был нейтрализован в перестрелке.