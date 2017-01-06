Одесский аэропорт возобновил работу, принимая и отправляя рейсы в снежную бурю

В одесском аэропорту возобновилась работа. Около 19:00 «Boeing-737» украинской чартерной авиакомпании AZUR успешно приземлился. Днем этот борт не смог сесть в Одессе и ушел в Борисполь, пишет «Думская».

Возобновление работы объясняется тем, что посадка в снежный буран в ночных условиях проще, чем днем, так как свето-сигнальная система ВПП лучше различима в темное время суток.

Как сообщили в Одесском городском совете, взлетно-посадочная полоса аэропорта расчищена от снега, обеспечено безопасное выполнение полетов.

Как известно, из-за недостаточной видимости были отменены 4 рейса из Киева, рейсы из/в Варшаву, Вену, а также два дневных рейса из Стамбула. Утренний рейс из Стамбула был выполнен по расписанию. Рейс из Шарм-эль-Шейха был перенаправлен на запасной аэродром в Борисполь.