Синоптики предупреждают о сильных снегопадах в Украине 7-8 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 7-8 января 2017 года на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Одесской и Николаевской областях ожидается образование снежного покрова высотой до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

Кроме того, в связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Также в течение 7 января по западной части Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-28 м/с, высота волн 30-50 дм, быстрое обледенение судов, ухудшение видимости до 100-500 м.

"В городе Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18 градусов. В западных и северных областях резкое снижение температуры воздуха до 11-16 градусов, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, 9 января 2017 года ожидается ослабление и прекращение опасных явлений.

Напомним, служба автодорог сняла ограничение на движение по трассам Николаевщины для легкового и пассажирского транспорта