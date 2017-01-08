НУК налаживает сотрудничество с новыми учебными заведениями и судостроительными заводами Китая

В конце декабря 2016 года делегация Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова посетила китайский город Вэйхай, расположенный в провинции Шаньдун. Делегацию возглавил руководитель учебно-научного центра международного сотрудничества, кандидат технических наук, доцент Александр Рыжков.

Об этом сообщает пресс-служба НУК имени адмирала Макарова.

Целью визита стало установление партнёрских отношений с новыми учебно-научными заведениями и кораблестроительными заводами города Вэйхай.

Так, с рабочим визитом был посещён Вэйхайский профессиональный колледж.

Делегация ознакомилась с учебно-лабораторной базой колледжа и провела ряд переговоров.

Делегация николаевского университета провела встречу со студентами и преподавателями Вэйхайского профессионального колледжа, на которой Александр Рыжков познакомил их с Украиной и нашим городом, провёл агитационную работу и пригласил посетить НУК для учёбы и расширения общего кругозора.

Начальник учебной части, кандидат технических наук, доцент Андрей Лабарткава провёл обзор для китайских слушателей о научных достижениях НУК в области сварочного производства.

Также делегация посетила Шаньдунский институт кораблестроительных технологий при Шаньдунской академии наук. Был проведен ряд переговоров о перспективах взаимного сотрудничества.

Делегация НУК посетила два крупных судостроительных завода.

На Вэйхайской судоверфи прошла рабочая встреча с коллективом во главе с президентом верфи, господином Хе Чюпингом.

На Samjin Shipbuilding Industries во время встречи с делегацией НУК коллектив возглавил вице-президент компании, господин Конг Тьянгуо. Оба завода рассматривают украинский университет как новую кузницу высококвалифицированных инженерных кадров и надёжного партнёра в проведении научных работ.

В заключение рабочего визита в городе Вэйхай делегация встретилась с партийным секретарём Вэйхайского профессионального колледжа, господином Ву Йонггангом. Был подписан договор о сотрудничестве и обозначен план совместных работ по воплощению договорённостей в жизнь.