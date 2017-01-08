Приставив нож к горлу, отобрал выручку, сигареты и водку, - в Николаеве патрульные задержали разбойника

В пятницу, 6 января, во время патрулирования инспекторы патрульной полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Как отмечается в сообщении, патрульные видели, как из магазина, расположенного на проспекте Богоявленском в Корабельном районе Николаева, выбежал неизвестный и побежал через дорогу. При этом стражи порядка услышали, как кто-то крикнул: «Держите его».

«Патрульные догнали и задержали его. Как оказалось в дальнейшем, он зашел в магазин и, приставив нож к горлу продавщицы, отобрал у нее 2800 гривен, несколько пачек сигарет и бутылку водки. При проведении поверхностной проверки в кармане у 50-летнего местного жителя патрульные нашли нож, деньги и сигареты», - говорится в сообщении.

Подозреваемого инспекторы доставили в отдел полиции и передали следователю.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сотрудники патрульной полиции города Николаева задержали местного жителя, который подозревается в хранении наркотиков.