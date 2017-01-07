Заснеженные улицы Николаеву не страшны, когда рядом есть сильное плечо

Прогноз погоды не обманул ожиданий, и удар природной стихи таки обрушился на город корабелов. Сильный ветер, обильный снегопад создали неповторимые декорации для сказочного Рождества. Детям радость и развлечения, родителям – празднования и веселья, а коммунальщикам - бессонная ночь и самоотверженный труд.

И нужно отдать должное, с этой проблемой справились, город не стал, как несколько лет назад, в непролазных автомобильных пробках, городской транспорт работает, продукты в магазины доставляются, не привлекались военные и их грозная техника.

Наряду с муниципальной (коммунальной) техникой усердно трудились субподрядчики, которых привлекло для помощи коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог».

И, видимо, не напрасно.

Чаше других в городе и днем, и глубокой ночью можно было увидеть магистральную технику с логотипами ООО «КАРС КЛИНИГ». Компания, как всегда, подставила плечо для родного города! По мнению активистов, которые следили за работой и днем, и ночью, работа именно этой техники показалась наиболее действенной и эффективной, то ли по причине лучшей оснащенности , то ли по причине более умелого управления техникой, возможно, по причине более профессионального подхода.

Так или иначе, но город освобожден из снежного плена. Приятно констатировать факт удачного взаимодействия коммунальщиков и коммерческих структур. Не будем давать оценок тому, кто более приложил усилий для устранения последствий разгула стихии. Важен конечный результат. Констатировать его, как это не удивительно, ПРИЯТНО. Дороги очищены и пригодны для эксплуатации.

Поездка по ночному городу общественных активистов и попросту некоторых небезразличных горожан представлена в нижеприведённом фоторепортаже.