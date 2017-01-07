«Полиция Д/ЛНР» пытает местных предпринимателей ради наживы, – разведка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о росте протестных настроений среди населения оккупированного Донбасса из-за произвола оккупационных прокремлевских «властей».

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которое опубликовано на их официальной странице в социальной сети Facebook.

«Оккупационные «власти» систематически не выплачивают зарплаты и пенсии, и большинство населения оккупированных территорий не имеет возможности отпраздновать новогодние и рождественские праздники. Кроме того, Россия поставляет своими т.наз. «гумконвоями» условно пригодные для потребления, третьесортные товары, в т.ч. мясную продукцию и алкоголь, что также вызывает недовольство среди населения», - говорится в сообщении.

В ГУР сообщили, что сотрудники т.наз. «правоохранительных органов» «ДНР/ЛНР» под предлогом борьбы с «агентурой спецслужб Украины» прибегают к необоснованным арестам, ограблениям, пыткам и истязаниям, преследуя при этом собственные интересы и стремления обогатиться за счет местных жителей, особенно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью.