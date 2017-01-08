В Николаеве 10 машин «Карс Клининг» очистили от снега почти 1,5 тысячи километров улиц

Компания «Карс Клининг» отчиталась, что бросила на борьбу со снегом в Николаеве 10 единиц снегоуборочной техники, с помощью которой очищены магистральные дороги города общей протяженностью 1450 километров.

Об этом говорится в сообщении ООО «Карс Клининг».

До середины ночи 6 января, несмотря на препятствующий припаркованный на обочинах транспорт, были очищены в обоих направлениях основные автодороги: улица Пограничная (от улицы Пушкинской до проспекта Богоявленского); улица Кузнечная; улицы 3-я и 6-я Слободская, Акима, 68-ти Десантников; улица Индустриальная (от Каботажного спуска до Речпорта); переулок Судостроителей.

«По состоянию на 4:00 7 января были расчищены от снега: улица Куйбышева; улица Казарского; частный сектор (улицы Кагатная, Гончарова и периферийные дороги к ним); улицы Электронная, Нагорная, Гоголя, Энгельса. К 5:00 полностью очищен проспект Богоявленский от завода «Океан» до Херсонского шоссе (от Шлакопровода до улицы Тенистой). К 6:00 были полностью освобождены от снежного плена микрорайоны Матвеевка и Ракетное урочище», - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 субботы, 7 января, были расчищены от снега еще ряд улиц: Херсонское шоссе от улицы Новозаводской до проспекта Богоявленского; улица Космонавтов от улицы Железнодорожной до улицы Кирова; улица Кирова; улица Космонавтов от городской больницы «Дубки» до проспекта Богоявленского.

До 10:00 очищены Привокзальная площадь, и площадь Пригородного автовокзала, а также проспект Корабелов от проспекта Богоявленского до завода «Океан».