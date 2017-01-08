В Николаеве и области в ближайшие два дня будет мороз и небольшой снег

Фото - иллюстрация В Николаеве и области в воскресенье и понедельник, 8-9 января, местами ожидается небольшой снег, но сильного снегопада и метели уже не будет.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали в Николаевском областном гидрометцентре.

Напомним, что 6 января Николаевскую область накрыл сильный снегопад, 7 января после небольшого «перерыва» снег и метель продолжились.

Синоптики говорят, что аномальных и опасных погодных явлений на Николаевщине в ближайшее время больше не будет. Установится переменная облачность, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Вместе с тем на дорогах все так же будет гололедица, снежный накат и снежные заносы.

Днем 8 января температура воздуха будет минус 9-14 градусов в области и минус 11-13 в Николаеве. Ночью столбик термометра опустится до минус 13-18 градусов, а днем 9 января поднимется до минус 5-10 градусов. По предварительным прогнозам, которые еще могут измениться, в Николаеве и области потеплеет к концу недели, 13-14 января, когда ожидается температура воздуха от нуля до +2 градусов.