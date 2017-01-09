В течении трех суток спасатели Николаевщины вызволили из снежных заносов 129 автомобилей

Сотрудники Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области отчитались о проделанной работе по оказанию помощи в ликвидации последствий непогоды.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, в результате ухудшения погодных условий в течение 6-7 января на автодорогах области образовались снежные заносы и сугробы, частично нарушены нормальные условия функционирования транспортной инфраструктуры. Слой снежного покрова на автодорогах составляет от 5 до 30 см, а переметы от 1 до 2,5 метра.

«В период с 6 по 8 января подразделения Главного управления привлекались 91 раз, где было задействовано 91 единицы техники и 209 человек личного состава. Из снежных заносов в течение трех суток изъято 129 автомобилей, оказана помощь 520 лицам, из них доставлены в больницы 1 беременную женщину и 9 больных людей», - сообщили спасатели.

По состоянию на утро 9 января по информации ПАО «Николаевоблэнерго» восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах.

По информации Службы автомобильных дорог в Николаевской области движение на дорогах государственного уровня восстановлено, к работе на автодорогах задействованы 11 единиц техники и 13 работников.

На территории Николаевской области работает 303 стационарных пункта обогрева (полный перечень по ссылке). Еще три мобильных пункты обогрева находятся в резерве и готовы быть задействованы при первой необходимости.

По прогнозу Николаевского областного центра по гидрометеорологии 9 января по области и городу Николаеву опасных явлений не ожидается. Температура воздуха ночью 13-18 мороза, днем ​​от 4 до 9 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный 15-20 м / с, местами осадки в виде снега.