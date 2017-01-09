В течении трех суток спасатели Николаевщины вызволили из снежных заносов 129 автомобилей

Сотрудники Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области отчитались о проделанной работе по оказанию помощи в ликвидации последствий непогоды.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, в результате ухудшения погодных условий в течение 6-7 января на автодорогах области образовались снежные заносы и сугробы, частично нарушены нормальные условия функционирования транспортной инфраструктуры. Слой снежного покрова на автодорогах составляет от 5 до 30 см, а переметы от 1 до 2,5 метра.
«В период с 6 по 8 января подразделения Главного управления привлекались 91 раз, где было задействовано 91 единицы техники и 209 человек личного состава. Из снежных заносов в течение трех суток изъято 129 автомобилей, оказана помощь 520 лицам, из них доставлены в больницы 1 беременную женщину и 9 больных людей», - сообщили спасатели.
По состоянию на утро 9 января по информации ПАО «Николаевоблэнерго» восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах.
По информации Службы автомобильных дорог в Николаевской области движение на дорогах государственного уровня восстановлено, к работе на автодорогах задействованы 11 единиц техники и 13 работников.
На территории Николаевской области работает 303 стационарных пункта обогрева (полный перечень по ссылке). Еще три мобильных пункты обогрева находятся в резерве и готовы быть задействованы при первой необходимости.
По прогнозу Николаевского областного центра по гидрометеорологии 9 января по области и городу Николаеву опасных явлений не ожидается. Температура воздуха ночью 13-18 мороза, днем от 4 до 9 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный 15-20 м / с, местами осадки в виде снега.
«Спасатели Николаевщины обращаются ко всем гражданам. Будьте бдительны и осторожны, а также с пониманием относитесь к работе всех служб, задействованных в ликвидации последствий ненастья! По возможности не выезжайте за пределы населенного пункта или планируя поездку укомплектуйте автомобиль всем необходимым! НЕ паркуют свои автомобили на проезжих частях, ведь это может мешать снегоуборочной технике проводить работы по расчистке дорог, или усложнять проезд автомобилям экстренных служб. Избегайте длительного пребывания на улице так как существует риск переохлаждения, обморожения и тому подобное. В случае, если вы длительное время находитесь на улице обратитесь в ближайший пункт обогрева или зайдите в кафе, магазин и т.д., согрейтесь и только потом продолжайте всей путь! Помните зима может быть очень яростной и коварной. Берегите себя и свою жизнь! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101», - сообщили в ГСЧС.