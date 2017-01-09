«Поделись теплом»: вице-премьер просит владельцев ресторанов бесплатно согревать чаем замерзающих людей

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Вице-министр Украины Геннадий Зубко призвал владельцев кафе, рестораторов и всех неравнодушных украинцев присоединиться к всеукраинской акции «Согрей! Поделись теплом».

Об этом он написал на своей странице в  Facebook.

«Предлагаю владельцам кофеен и рестораторам и просто всем неравнодушным присоединиться к этой теплой акции. Напоить бесплатно горячим напитком – чаем или кофе — того, кто замерз, согреть и поделиться с ним теплом. Достаточно подвезти попутчиков на собственной машине, выйти и толкнуть застрявшее авто из заноса, согреть в теплом помещении того, кто замерз, приготовить термос чая для людей, которые оказались на морозе. Акция стартовала в Житомире, и уже за день более пятидесяти человек пригласили в кафе согреться и бесплатно угостили горячим чаем или кофе. Взаимопомощь — у украинцев в крови! Присоединяйтесь!» – написал Зубко.

Напомним, в течение трех суток спасатели Николаевщины вызволили из снежных заносов 129 автомобилей

Роман Свиридов

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русскийобщество