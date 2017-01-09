В польском Гданьске был найден мертвым сын экс-президента Польши Леха Валенсы

В воскресенье, 8 января, в своей квартире в Гданьске был найден мертвым сын экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав.

Об этом сообщает радиостанция RMF, пишет "Инфоресист".

43-летнего мужчину нашел его сын, который вызвал «скорую». По данным радиостанции, на теле погибшего не зафиксировано повреждений, эксперты предварительно исключили причастность к его смерти третьих лиц.

Пшемыслав — третий сын Леха Валенсы и его супруги Дануты, всего у супругов восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей.

У мужчины были серьезные проблемы с алкоголем, полиция неоднократно задерживала его за вождение в нетрезвом состоянии. В 1995 году за подобное преступление он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году — к году условно.