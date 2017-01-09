На пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата, - Аваков

Прием заявок на консультативный конкурс на пост главы Национальной полиции Украины завершился и на него подали заявки 64 кандидата.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия. После обработки документов в течение трех дней полный список допущенных к конкурсу кандидатов, отвечающих,согласно Закону. квалификационным требованиям, будет доступен на сайте МВД", - отметил министр.

Как известно 15 декабря прошлого года, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции. За месяц до этого, он заявлял, что конкурс на должность главы Нацполиции, будет консультативным.

После этого в СМИ сообщалось о том, что глава ГУ НП Николаевщины Юрий Мороз - один из кандидатов на должность главы Нацполиции Украины.

Напомним, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель руководителя Нацполиции Вадим Троян.