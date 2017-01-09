В Лондоне бастуют работники метрополитена: город парализован

В Лондоне работники метрополитена проводят 24-часовую забастовку, которая осложнила жизнь миллионам жителям города.

Об этом сообщает The Guardian.

Забастовка началась накануне в 18:00 по местному времени и продлится до 18:00 девятого января.

Участники забастовки, которая была инициирована Национальным союзом железнодорожных, морских и транспортных рабочих (RMT) и Ассоциацией наемных транспортных работников (TSSA), протестуют против сокращения рабочих мест и закрытия билетных касс в рамках планов по "модернизации".

Персонал планирует страйковать 24 часа, то есть до 18:00 понедельника по местному времени. Сообщается, что закрыты почти все центральные станции метро, работают только отдельные участки восьми линий метро.

Согласно информации компании Transport for London, открытыми для пассажиров остаются около 60% станций. Тем не менее значительная часть закрытых станций приходится на центр города.

Сообщается, что в результате забастовки длинные очереди образовались на автобусных остановках. Улицы города забиты автомобилями.

В соцсетях жители Лондона делятся фото и видео очередей на автобусы.

Ранее сообщалось, что активисты движения Clean Air обратились к мэру Лондона Садику Хану с предложением сделать общественный транспорт бесплатным в дни, когда в городе фиксируется сильное загрязнение воздуха.